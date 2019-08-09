Минкульт России предлагает штрафовать на сумму от 50 тысяч рублей за незаконную съемку фильмов в кинозалах

Министерство культуры России предлагает штрафовать на сумму от 50 тысяч рублей за незаконную съемку фильмов в кинозалах. Другой возможный вид наказания – обязательные работы на срок от 50-ти часов с конфискацией оборудования. Опубликован соответствующий законопроект министерства. За повторное нарушение авторы документа предлагают штрафовать на 100 тысяч или отправлять на обязательные работы продолжительностью до 150-ти часов, — пишет агентство ТАСС.