Басманный суд Москвы сегодня отправил под стражу еще нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста 27-го июля. На 2 месяца арестованы Данила Беглец, Сергей Фомин и Айдар Губайдулин. Таким образом, всего арестовали уже 12 задержанных фигурантов этого дела.

Тем временем, поступили сообщения о задержании 13-го подозреваемого. Им стал режиссер Дмитрий Васильев. К нему домой пришли шесть человек, сказали, что он был объявлен в розыск, и повезли в полицию. Оттуда пообещали отправить в Следственный комитет.