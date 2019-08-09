По меньшей мере 9 человек госпитализированы после новых взрывов в воинской части в Красноярском крае. Из ближайшего к месту происшествия села Каменка эвакуируют людей. Повреждены железнодорожные пути. Движение поездов на участке приостановлено. Закрыто воздушное пространство над местом происшествия.

Первая серия взрывов произошла под городом Ачинск в понедельник. Тогда погиб один человек, 16 тысяч были эвакуированы.