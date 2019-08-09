Власти Ачинского района Красноярского края ввели режим ЧС

Поводом стали повторные взрывы на арсенале, в результате которых пострадали по меньшей мере 9 человек. Как и в прошлый раз, местные чиновники поначалу не говорили о взрывах – они объявили об эвакуации из-за ухудшения метеоусловий. Спустя некоторое время Минобороны сообщило, что во время работ по разминированию произошел взрыв.

В результате первой серии взрывов на территории воинской части под Ачинском в понедельник погиб один человек. 16 тысяч были эвакуированы.