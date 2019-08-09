Сегодня в Петербурге волейболисты сборной России начнут отбор на Олимпиаду-2020.

Регламент олимпийского отбора у мужчин аналогичен женскому. На Олимпиаду выходят только победители групповых турниров. Сборная России сыграет в городе на Неве против команд Кубы, Мексики и Ирана. Первый наш соперник – мексиканцы – даже на своем континенте лишь 4-е 5-е. Команда Кубы еще не так давно была грозной силой. Сейчас лучшие волейболисты страны покинули Остров Свободы и выступают за Польшу, Италию, Бразилию.

Так что по настоящему серьезные проблемы подопечным Томаса Самельвуо может доставить сборная Ирина. Россияне в этом году уступили ей на групповом этапе Лиги Наций. Впрочем, тогда наша команда выступала практически резервным составом.

Теперь же на паркет выйдут все сильнейшие. После Лиги наций тренерский штаб сборной произвел сразу четыре замены – в олимпийском отборе сыграют опытные Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов, Александр Бутько и Артем Вольвич.

Встреча волейболистов России и Мексики начнется сегодня в 19 часов. Трансляция на канале МАТЧ ТВ.