Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова выбросили из машины посреди степи. Это сделал водитель его служебного автомобиля из-за того, что вице-губернатор вел себя по-хамски, — рассказал «Эху» директор местного «Агентства информационных сообщений» Александр Бортников.

Харисов стал заместителем губернатора Хакасии в прошлом месяце. До этого он руководил секретариатом председателя правительства Рязанской области.