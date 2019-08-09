СК  пригрозил уголовными делами за участие в мирных прогулках, к которым призывают присоединиться в соцсетях

Следственный комитет пригрозил уголовными делами за участие в мирных прогулках, к которым призывают присоединиться в соцсетях. Соответствующее сообщение только что появилось на официальном сайте ведомства. Речь идет о так называемых мирных прогулках после согласованного властью митинга на проспекте Сахарова, — поясняет Следственный комитет. В этом же релизе он упоминает призывы к массовым беспорядкам, за которые тоже может грозить лишение свободы. Ведомство обращается к несовершеннолетним и их родителям с призывом помнить о последствиях своих действий.