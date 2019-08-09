В Красноярском крае под Ачинском вновь произошли взрывы боеприпасов

В начале недели аналогичный инцидент случился там же на военном складе.

Причиной случившегося стало попадание молнии – по крайней мере, об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Минобороны. Там отметили, что еще в начале недели в результате пожара на складе боеприпасов под Ачинском вышла из строя система молниеотводов. В результате, согласно релизу ведомства, легкие травмы получил сотрудник вневедомственной охраны. Краевая администрация, в свою очередь, лишь говорит, что взрывы боеприпасов произошли при работах по разминированию. Источник «Интерфакса» при этом рассказал, что еще одна версия случившегося – наезд спецпоезда на снаряд. Людей из села Каменка, расположенного рядом с военным складом, вновь эвакуируют – на этот раз в поселок Малиновка. При этом местные власти объясняют это ухудшением погоды. В сообществах в соцсетях жители Ачинска жалуются на то, что власти, по их мнению, обманывают, говоря, что никакой угрозы нет. Они публикуют кадры повреждений, которые получили несколько автомобилей, а также видео, на котором, как утверждается, виден столб дыма и огня на военном складе. РЖД, тем временем, объявила о приостановке движения на участке Красноярской железной дороги.

По последним данным, в результате новых взрывов пострадали 9 человек, четверо из них госпитализированы. Прокуратура, в свою очередь, отрицает гибель одного человека, передает местная телекомпания «АТВ».