Суд оштрафовал политолога Дубнова на 20 тысяч рублей за участие в акции 3 августа в Москве

Измайловский районный суд Москвы оштрафовал политолога, эксперта по странам СНГ Аркадия Дубнова на 20 тысяч рублей за участие в акции с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Дубнов уточнил, что заседание по его делу продолжалось 5 часов. «Судья Романова пыталась продемонстрировать объективное рассмотрение с учетом показаний ОМОНа и того, что после задержания я 9 часов находился в ОВД «Восточное Измайлово». Заслушивались показания свидетелей, среди которых был замглавреда «Эха Москвы» Сергей Бунтман и журналист Ирина Воробьева. Также были представлены записи интервью, которые я давал из автозака телеканалу «Дождь», — рассказал политолог.

По словам Дубнова, «несмотря на все свидетельства и документальные материалы о том, что рапорты ОМОНа, согласно которым он был задержан, были абсолютно лживыми и составленными под копирку, судья вынесла решение о максимальном штрафе в 20 тысяч рублей».