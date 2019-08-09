В военкомате объяснили ошибкой отправку повестки журналистке агентства Reuters

Об этом сообщает РБК. «Это просто была описка», — сказали изданию в военном комиссариате Кунцевского района.

Ранее стало известно, что журналистке агентства Reuters Марии Цветковой, которую задержали на акции протеста 27-го июля, прислали повестку с требованием явиться в военкомат 1-го октября. Документ был адресован Цветкову Марию Владимировичу. Человек, передавший повестку, рассказал, что после акций протеста был дан приказ пробивать задержанных по всем базам, пугая официальными запросами, чтобы те на митинги больше не ходили.