Знаменитый хоккеист Артемий Панарин поддержал завтрашнюю акцию протеста в Москве. Нападающий «Ноью-Йорк Рейнджерс» сделал это, комментируя публикацию в Инстаграме популярного блогера Юрия Дудя. Дудь написал, что завтра выйдет на митинг в поддержку арестованных участников предыдущих акций за честные выборы. Панарин, который ранее критически отзывался о политике президента Владимира Путина, в комментариях написал: «Поддерживаю».