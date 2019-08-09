В воинской части в Красноярском крае возобновились взрывы и пожар

Местная телекомпания АТВ передает, что есть жертвы. Журналисты говорят о двух погибших и четырех пострадавших. Официально в ачинской больнице говорят, что к ним доставили восемь человек с баротравмами и осколочными ранениями. Из ближайших к складам населенных пунктов эвакуируют людей. Местные власти объявили, что это связано с ухудшением метеоусловий. Следом пресс-служба губернатора Красноярского края распространила сообщение, что во время работ по разминированию произошли новые взрывы. Местные жители пишут в соцсетях, что не получают достоверной информации, есть только слухи. Они возмущаются, что власти не могут справиться с ситуацией, а также пишут «хватит врать».