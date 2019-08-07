Петербургский «Водоканал» обвинил в подтоплении парковок и цокольных этажей владельцев торговых центров

Петербургский «Водоканал» обвинил в подтоплении парковок и цокольных этажей владельцев торговых и развлекательных центров. Напомним, накануне на город обрушился сильнейший ливень.

Почти вдвое больше нормы осадков выпало в Петербурге. Накануне вечером город буквально затопило, движение на дорогах было парализовано, четыре рейса задержали в Пулково, пострадали несколько станций метрополитена. Канализации не справлялись с сильнейшим ливнем. В некоторых торговых и развлекательных центрах под воду ушли парковки и помещения на цокольных этажах. При этом в городском «Водоканале» заявили, что виновны в этом сами владельцы ТРК, они якобы должны были установить специальные заграждения. Представители предприятия также отчитались о том, что вода ушла с улиц города в течение 20 минут. МЧС не предупредило петербуржцев о предстоящем ливне. Как правило, спасатели рассылают СМС горожанам, однако на этот раз никто, как минимум из сотрудников редакции петербургского Эха, подобные сообщения не получал.

Это уже не первый потоп в Петербурге за это лето. Несколько раз в июле город уже оказывался в подобной ситуации, под водой оказывались станции метро, парковки, движение наземного общественного транспорта останавливалось.