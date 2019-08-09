Штормовой ветер повалил в городе 27 деревьев и повредил три автомобиля, — сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Как сказал чиновник, к счастью, не все прогнозы оправдались. На территории Москвы ветер достигал 17 ветров в секунду, осадков выпало 14 миллиметров при прогнозируемых 23. Сегодня дожди будут не такими интенсивными, но усилится ветер. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Столичные власти призывают горожан быть внимательными и не парковать свои автомобили у рекламных конструкций и деревьев.

О надвигающемся шторме власти и экстренные службы проинформировали москвичей вчера вечером. Для этого были задействованы различные средства: социальные сети, в том числе аккаунт мэра Собянина в Твиттере, громкоговорители, СМС-рассылки и даже федеральные телеканалы.