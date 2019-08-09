Радиационный фон в Северодвинске после взрыва на военном полигоне остается в норме, уверяют власти. Накануне они сообщили о его краткосрочном превышении сразу после инцидента. При этом местные издания сообщают, что жители массово скупают йод.

Йод и лекарства на его основе, которые используют при профилактике лучевой болезни, исчезли из продажи в целом ряде аптек Архангельска и Северодвинска, пишет региональное интернет-издание 29.ру. Оно отмечает, что журналисты обошли 15 точек – и в подавляющем большинстве из них сказали о массовом спросе на йод. Об этом же сообщило и агентство «Интерфакс», которое приводит слова нескольких архангельских фармацевтов. Одна из них, в частности, рассказала, что люди перед кассой обсуждали новости о повышении радиационного фона в Северодвинске и взрыве у военных. О том, что в Архангельске действительно наблюдается тревожное настроение, «Эху» рассказала жительница города Мария. Жительница Северодвинска Наталья, напротив, сказала «Эху», что паники нет, а настороженность проявляется у жителей соседнего Архангельска. При этом она посетовала на недостаточное информирование о ситуации со стороны властей.

Администрация Северодвинска, тем временем, удалила пресс-релиз, в котором говорилось о превышении радиационного фона в городе. В комментарии интернет-изданию «МБХ медиа» власти объяснили эти действия тем, что инцидент на военном полигоне близ Северодвинска находится в ведении Минобороны, а случившееся к их деятельности не относится. А телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в военном ведомстве утверждает, что у шестерых пострадавших из-за взрыва на полигоне нашли признаки лучевой болезни. По его данным, их доставили в Москву на обмотанных пленкой машинах, а водители были одеты в костюмы химзащиты.

По официальным данным, накануне на полигоне под Северодвинском при испытаниях взорвался жидкостный реактивный двигатель. Двое человек погибли. Интернет-издание Lenta.ru со ссылкой на ученых утверждает, что в районе взрыва работает сборщик радиоактивных отходов.