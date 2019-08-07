20 лет назад 9 августа 1999-го года Владимир Путин был назначен временно исполняющим обязанности премьера. Президент России Борис Ельцин назвал его своим преемником.

20-летию правления Владимира Путина посвящена редакционная статья в «Ведомостях». Как пишут «Ведомости», до финала четвертого срока еще далеко, но из 2019-го года шансы закончить его на такой же высокой ноте, как в 2008, не всем кажутся реалистичными.

Из 20 лет нахождения Владимира Путина у власти действительно успешными в экономическом плане были только первые годы, затем развитие существенно замедлилось. Об этом в эфире «Эха» сказал профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин. Он напомнил, что в первые годы своего президентства Владимир Путин пользовался всеобщей поддержкой и даже осуществлял либерализационные реформы.