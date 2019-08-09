Петербуржец получил 10 суток ареста за то, что крикнул со сцены протестного митинга знаменитую футбольную речевку

Петербуржец получил десять суток административного ареста за то, что крикнул со сцены одного из протестных митингов знаменитую футбольную речевку. Речь шла о человеке по фамилии Путин.

Гражданский активист Дмитрий Гусев отправился в спецприемник для административных задержанных. На митинге под названием «Петербург за Москву», в прошлую субботу, Гусев выкрикнул нецензурное слово в адрес человека по фамилии Путин. Фраза созвучна известной речевке украинских футбольных болельщиков. Митинг проходил на площади Ленина. Собравшиеся выразили поддержку не зарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму. Там Гусева и задержали, взяли объяснение и отпустили. Мужчина настаивал, что имел в виду родственника президента России Владимира Путина по имени Игорь. Журналисты писали, что будто бы он вывел из страны очень много денег в офшоры. В этот вторник полиция увезла Гусева в 21-е отделение полиции. Якобы кто-то написал на мужчину заявление. Активист провел в камере для административно задержанных двое суток. В итоге Калининский районный суд назначил Гусеву наказание по статье о мелком хулиганстве.

Ранее за оскорбление Путина по той же статье оштрафовали жителя Поморья. Он назвал президента «дебилоидом» за то, что тот не пристегнулся, когда ехал по Крымскому мосту.