Московские суды арестовали больше ста человек после акции 27 июля и 3 августа, — сообщает Мосгорсуд.

Петиция «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках за пять дней собрала более ста тысяч подписей. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По мнению журналистов «Новой», это дело используется для запугивания россиян и запрета реализации их избирательных прав. Среди подписавших петицию — известные политики, журналисты, правозащитники и деятели культуры.

Государственные организации «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали первые иски к участникам протестных акций в центре столицы. Они требуют возместить ущерб на 12 с половиной миллионов рублей. Общий ущерб коммерческим и некоммерческим учреждениям в «Мосгортрансе» оценили в сто миллионов. О какого рода ущербе идет речь – не уточняется.

Московский бизнес несет убытки из-за протестов, — сказал «Эху» сыровар Олег Сирота. Он подчеркнул, что не может найти другой причины для закрытия заведений в центре города. Впрочем, он признал, что лето всегда было для них проблемным сезоном.

Совет по правам человека при президенте просит руководство силовых структур МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры разобраться с задержаниями журналистов на акциях в Москве 27 июля и 3 августа, — рассказал «Интерфаксу» глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, задержание журналистов после предъявления редакционного удостоверения или задания незаконно. Между тем, таких нарушений зафиксировано около десятка. Если подобное происходит с применением насилия, то виновные могут быть наказаны лишением свободы до 6 лет, — напомнил Федотов.

Тем временем, журналистке Reuters Марии Цветковой, которая была задержана на акции за свободные выборы в Москве 27 июля, пришла повестка в военкомат. Правда, в документе значился Марий Владимирович Цветков. Об этом сама журналистка написала в Фейсбуке. По ее словам, официальное лицо, которое принесло повестку, цитирую, «ржало в голос» и сообщила, что после акции 27 июля и 3 августа задержанных начали пробивать по разным базам, в том числе и в военкомате.