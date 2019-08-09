Пять человек ранило новым взрывом у арсенала в Красноярском крае

В ходе разминирования территории у горевшего военного арсенала в Красноярском крае произошел новый взрыв, ранены пятеро человек, сообщается на официальном портале властей Красноярского края. «При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль», — говорится в релизе.

В понедельник на складе начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. Из 20-километровой зоны от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек, — напоминает РИА «Новости».