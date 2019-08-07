Один из самых популярных рэп-исполнителей Oxxxymiron призывает граждан прийти завтра на митинг на проспекте Сахарова. В своем Твиттере музыкант отметил, что придет туда сам и для него это впервые. Ранее на митинг призвал прийти и один из самых популярных видеоблогеров Юрий Дудь.

Митинг согласован. Заявленное количество участников – до ста тысяч человек. Организаторов мероприятия пригласили на разговор с представителями правоохранительных органов. «Мы отказались», — сказала «Эху» одна из заявителей, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

Подготовка митинга 10 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму проходит без инцидентов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов мероприятия, муниципальный депутат и журналист Илья Азар. «Подготовка идет полным ходом. Все будет в порядке. Сцена и туалеты будут, прессу аккредитовываем», — рассказал он. Азар также уточнил, что выступление Face, «Кровостока» и «IC3PEAK», по поводу которого возникали сомнения, все же состоится. «В ряде СМИ ходят заголовки, что мэрия запретила их выступление. Она действительно выразила такое намерение, но ничем его пока не подтвердила. Мы не соглашались на такой вариант, потому что выступления музыкантов происходят на куче разнообразных мероприятий и подобный запрет абсурден и незаконен», — отметил он. Азар добавил, что по данному вопросу музыканты солидарны с организаторами. «Были заявления и от Фейса, и от групп «Кровосток» и » IC3PEAK», что они намерены выступить, несмотря на возможный запрет", — заключил он.

Организаторы завтрашнего мероприятия также заявили о том, что настаивают на возможности прогулки граждан по Москве. В свою очередь, полиция снова предупредила о недопустимости несанкционированных акций и пообещала пресекать любые попытки их провести.

Мэрия сегодня также заявила, что заявка на митинг 10 августа не предусматривает проведения музыкального концерта. Несколько популярных исполнителей, включая IC3РЕАК, «Кровосток» и Фейс заявили, что намерены выступить на митинге.

Завтрашняя протестная акция в Москве определит дальнейшие действия властей, поэтому важно выйти и начать с ними диалог. Такое мнение высказал доктор философских наук, публицист Игорь Чубайс. Он подчеркнул, что если выйдет хотя бы 50 тысяч человек, власти вынуждены будут прислушаться к мнению протестующих.