Президенты США и Северной Кореи, вероятно, собираются провести новую встречу. Американский лидер Дональд Трамп сегодня заявил, что получил «очень хорошее письмо» от северокорейского коллеги Ким Чен Ына. «Полагаю, что у нас будет новая встреча», — добавил Трамп. Другие подробности не приводятся. Ранее сегодня сообщалось, что Трамп отправляется в десятидневный отпуск. Во время отдыха в Нью-Джерси президент США собирается посвятить свое время гольфу, новостям и Твиттеру.