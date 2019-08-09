Центризбирком окончательно отказался допустить до выборов в Мосгордуму Илью Яшина. Центральная избирательная комиссия отклонила его жалобу. Согласно официальному документу для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76-ти достоверных подписей избирателей. Кроме того, в ЦИК подтвердили выводы окружной комиссии, которая посчитала, что, размещая видео о своей работе главой муниципального округа, Яшин нарушил запрет на использование служебного положения в ходе выборов.