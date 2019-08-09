После акции за свободные выборы, прошедшей в Москве 3-го августа, суды арестовали 24 человека. Почти 180 оштрафованы. Такие данные приводит сегодня Мосгорсуд.

На завтра в столице намечена очередная массовая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий. Она должна пройти на проспекте Сахарова. В отличие от предыдущих массовых акций это мероприятие власти разрешили.