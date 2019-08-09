Басманный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках, которое возбудили после акции 27 июля

Басманный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках, которое возбудили после акции протеста 27-го июля. Первое решение вынесла судья Евгения Николаева. Айдара Губайдулина арестовали на 2 месяца. Следом судья Валентина Левашова постановила на 2 месяца арестовать Сергея Фомина. Он добровольно сдался следствию в ночь на четверг. Фомина Следственный комитет обвинил в том, что во время протестной акции он координировал массовые беспорядки и, выходя из оцепления, прикрылся грудным ребенком. Малыш оказался сыном его двоюродной сестры. Прокуратура Москвы на этой неделе объявила, что будет добиваться лишения родительских прав супругов Проказовых, которые передали родственнику своего ребенка.

Всего по этому делу проходят уже 12 человек. Большинство из них находится в СИЗО.