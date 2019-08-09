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17:04, 09 августа 2019

Мосгортранс и «Автомобильные дороги» подали иски к фигурантам дела о массовых беспорядках

Государственные предприятия Мосгортранс и «Автомобильные дороги» подали иски к фигурантам дела о массовых беспорядках, возбужденного в Москве после акции протеста 27-го июля. Общий ущерб они оценили более чем в 100 миллионов рублей. На этом этапе предприятие планирует взыскать 12,5 миллионов. Представитель Мосгортранса сказал агентству РИА «Новости», что претензии связаны с перекрытием проезжей части.

По делу о массовых беспорядках на сегодняшний день проходят 12 человек, 9 из них находятся под арестом.



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