К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился Oxxxymiron

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился рэп-исполнитель Oxxxymiron. Он призвал завтра приходить на митинг на проспекте Сахарова и добавил, что и сам будет там.

Ранее акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий поддержал целый ряд музыкантов и журналистов. В их числе рэпер Face, группы «Кровосток» и IC3РЕАК, видеоблогеры Леонид Парфенов, Юрий Дудь и Данила Поперечный. Некоторые из них заявили о намерении выступить на очередной массовой акции, намеченной на завтра. Это мероприятие было согласовано с властями, однако сейчас у чиновников появились претензии к организаторам – они возмущены решением ряда исполнителей выступить со сцены. В мэрии подчеркивают, что не согласовывали концерт.