Пострадавшие от взрыва под Северодвинском получили облучение радиацией

Издание «Baza» утверждает, что их уже доставили на лечение в Москву. Между тем с сайта администрации Северодвинска пропала информация о превышении радиационного фона.

Имена шестерых пострадавших известны, их доставили в столицу самолетами. На реанимобилях пациентов отвезли в центр Бурназяна на западе Москвы. Интернет-издание публикует кадры проезда колонны автомобилей. Авторы обращают внимание, что водители одеты в костюмы химзащиты, а сами машины обмотаны пленкой.

Радиационный фон в Архангельской области остается в норме и не менялся в сутки. Так экологическую ситуацию после взрыва ракеты во время испытаний прокомментировали в отделе гражданской защиты Северодвинска. Однако издание 7х7 сообщает о превышении показателей сразу на трех точках мониторинга. Впрочем, значения остаются в пределах нормы. С сайта администрации пресс-релиз о краткосрочном превышении был удален.

Противоречивая информация о последствиях взрыва на военном объекте привела к исчезновению запасов йода в аптеках Северодвинске. Его использует при профилактике лучевой болезни.

В районе взрыва на Белом море, по некоторым данным, работает сборщик радиоактивных отходов. Об этом, как передает Lenta.ru, сообщают Миддлберийского института международных исследований, ссылаясь на снимки со спутника.