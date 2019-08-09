Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины. Это сделал водитель его служебного автомобиля. Как пишет «Агентство информационных сообщений», при этом водитель обругал Константина Харисова. Он оставил чиновника на обочине в поле почти в трех сотнях километрах от столицы. После этого зам.губернатора добирался в Абакан на попутках. В сообщении отмечается, что поводом для конфликта стало поведение вице-губернатора, который возмутился тем, что водитель во время остановки в кафе сел с ним за один столик. После обеда чиновник продолжал вести себя по-хамски и отчитывал водителя в пути.