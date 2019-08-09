Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсе

Владимира Зверева заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Он задержан. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство «Интерфакс» и издание РБК. По предварительным данным, в мае мэр Туапсе распорядился сдать в аренду почти на 50 лет земельный участок по заниженной цене. Таким образом мэр, по версии следствия, хотел отблагодарить арендатора за оказанные услуги. Источник РБК отмечает, что бюджет мог не досчитаться 33-х миллионов рублей.