В Москве задержали двух сотрудников штаба Навального с плакатами для завтрашнего согласованного митинга

В Москве задержали двух сотрудников штаба Алексея Навального с плакатами для завтрашнего согласованного митинга. Об этом сообщает сайт «Медиазона». В полиции говорят, что проверяют задержанных на ранее совершенные преступления.

Завтра в Москве должна пройти очередная массовая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий. Городские власти ее согласовали, однако незадолго до акции у чиновников появились претензии к организаторам. Чиновников возмутили планы некоторых артистов выступить во время завтрашней акции. В департаменте региональной безопасности утверждают, что не давали разрешения на концерт.