В Москву самолетами санавиации доставили пострадавших при взрыве на военном объекте в Архангельской области

В Москву двумя самолетами санитарной авиации доставили шесть человек, пострадавших при взрыве на военном объекте в Архангельской области. По сведениям издания «База», водители реанимобилей были одеты в костюмы химзащиты, а машины обмотаны пленкой. Пострадавших госпитализировали с диагнозом «радиационное облучение». Кроме того, врачи диагностировали у них тяжелые травмы.

Накануне на сайте администрации Северодвинска было опубликовано сообщение со ссылкой на главу отдела гражданской защиты о кратковременном повышении радиационного фона. Сегодня этот релиз был удален. На исчезновение сообщения обратило внимание издание «7х7».