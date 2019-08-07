Фермер-сыровар Сирота заявил, что протестные акции в Москве нанесли ему убытки в 500 тысяч рублей

Фермер-сыровар Олег Сирота заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что протестные акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Москве нанесли ему убытки в 500 тысяч рублей.

«Есть ряд ресторанов и магазинов в центре Москвы, которые покупают наши сыры. Кто-то закрылся, у кого-то резко снизились продажи. Поэтому наше фермерское хозяйство терпит из-за этого убытки. Сумма идет уже на 500 тысяч рублей недополученной прибыли», — сказал Сирота.

Он пожаловался, что «летом в Москве и так не сезон», а протестные акции еще сильнее ухудшают положение столичного бизнеса.