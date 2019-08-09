Более сорока рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды. Со вчерашнего вечера в Москве действует «оранжевый» уровень опасности из-за высокой вероятности сильного ветра и грозы. Из-за предупреждения МЧС на 30 минут прерывалось вещание федеральных каналов. Штормовое предупреждение будет действовать до вечера пятницы. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Столичные парки, подведомственные департаменту культуры, сегодня закрыты из-за непогоды.