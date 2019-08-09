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16:03, 09 августа 2019

В Басманном суде сегодня должны избрать меру пресечения фигурантку дела о массовых беспорядках 27 июля Сергею Фомину

Волонтеру штаба Любови Соболь вменяют участие в них.

Избрать меру пресечения Фомину — а следствие просит о его аресте — должны были ещё накануне. Однако следователь попросил перенести заседание, в результате оно было отложено. В Басманный суд сегодня пришли десятки журналистов, при этом им пришлось ждать полтора часа: именно настолько задержалось начало. Фомин ранее был объявлен силовиками в розыск, в результате он сам явился в полицию и добровольно сдался властям. Как пишет интернет-издание «Медиазона», волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь не захотел, чтобы его считали пойманным. Сам он свою вину не признает, а от дачи показаний отказался. При этом в своём видеообращении, которое Фомин записал перед задержанием, он возложил ответственность за аресты по делу о беспорядках 27 июля на Соболь и оппозиционера Алексея Навального. По мнению активиста, они не сказали участникам акции, как себя вести, и не напомнили о судьбе фигурантов «болотного дела». Соболь и Навальный, заключил Фомин, должны теперь сделать все, чтобы вызволить арестованных.

СК ранее также утверждал, что Фомин покинул акцию 27 июля, взяв на руки чужого ребёнка и пройдя с ним через оцепление. Из-за этого прокуратура Москвы потребовала лишить прав родителей годовалого мальчика. Однако они настаивают, что Фомин является двоюродным братом матери ребенка, а акцию они покинули вместе, не встречая оцепления.



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