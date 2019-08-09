Завтра на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг с заявленным количеством участником до 100 тысяч человек

Есть множество причин выйти на завтрашний митинг, — считает юрист Фонда борьбы с коррупцией, один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Любовь Соболь. Она подчеркнула, что необходимо расследовать действия сотрудников Росгвардии при разгоне мирных уличных акций.

Организаторы завтрашнего мероприятия также заявили о том, что настаивают на возможности «прогулки граждан по Москве». В свою очередь, полиция снова предупредила о недопустимости несанкционированных акций и пообещала пресекать попытки провести несогласованное публичное мероприятие.

Мэрия сегодня также заявила, что заявка на митинг 10 августа не предусматривает проведения музыкального концерта. Несколько популярных исполнителей, включая IC3РЕАК, «Кровосток» и Face заявили, что намерены выступить в рамках митинга.