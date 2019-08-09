Москва считает неправомочными действия Японии, которая обозначила острова Южных Курил как свою территорию на сайте ОИ

Москва считает неправомочными действия Японии, которая обозначила четыре острова Южных Курил как свою территорию на официальном сайте Олимпийских игр 2020-го года, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные действия отравляют двусторонние отношения. Захарова подтвердила, что в России намерены и дальше проводить военные учения на Курильских островах.