В Москву самолетами санитарной авиации доставлены пострадавшие при взрыве на военном объекте в Архангельской области

В Москву двумя самолетами санитарной авиации доставлены шестеро пострадавших при взрыве на военном объекте в районе Двинского залива в Архангельской области. Как отмечает издание Baza, у пострадавших диагнозы «радиационное облучение». По данным министерства обороны, в результате происшествия на полигоне погибли 2 человека, шестеро были ранены. В ведомстве подчеркнули, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. При этом в администрации Северодвинска признали кратковременное повышение радиационного фона. Как сообщают местные СМИ, в аптеках Архангельска раскупили йодосодержащие препараты.