Глава ФБК Иван Жданов арестован на десять суток за нарушение установленного порядка организации публичной акции

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Жданов арестован на десять суток за нарушение установленного порядка организации публичной акции, сообщили «Интерфаксу» в Мещанском суде столицы. «По постановлению суда Жданову вынесено постановление о наказании в виде административного ареста сроком на десять суток», — сказали в суде. Оппозиционер признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).