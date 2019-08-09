На сайте Олимпиады 2020-го года спорные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи обозначены как часть Японии

На официальном сайте летней Олимпиады 2020-го года спорные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи обозначены как часть Японии. Речь идет об интерактивной карте с маршрутом Олимпийского огня. Олимпиада 2020-го года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Появление Южных Курил на карте Японии – это картографическая агрессия. Подобные действия должны получить официальную оценку со стороны российских властей, — заявил РИА сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов. По его словам, отреагировать должен и МОК, поскольку поведение Японии не соответствует духу и букве Олимпийской хартии.