Петербургская полиция задержала еще одного участника драки между болельщиками «Зенита» и ОМОНом

Третьим фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти стал 28-летний Алексей Антонов. Следствие считает, что он участвовал в потасовке между болельщиками «Зенита» и ОМОНом. Инцидент произошел неделю назад во время игры сине-бело-голубых с «Краснодаром». Антонов якобы решил ударить правоохранителя ногой по лицу. Но промахнулся. Этого эпизода хватило для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде. Как выяснила Фонтанка.ру, восемь лет назад Антонова осудили за пособничество в распространении наркотиков. В тоже время, добавляет издание, судя по социальным сетям, он ведет здоровый образ жизни — занимается спортом и принимал участие в «Гонке героев». Также у него есть сын.



Ранее суд арестовал еще двоих участников этой драки. Один из них по версии следствия разбил росгвардейцу лицо.