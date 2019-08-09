Центризбирком отказался рассматривать жалобу незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлия Галямину

Сама заявительница не участвовала в заседании, поскольку отбывает административный арест в спецприемнике.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, ведомство готово было «вытянуть» более 200 подписей в пользу Галяминой. Тем более, на рассмотрение жалобы члены избиркома уже потратили массу времени. Однако идти навстречу политику комиссия отказалась. Дело в том, что незарегистрированный кандидат параллельно с жалобой в ЦИК обратилась в суд. Это противоречит закону.

Представители Галяминой не уведомили избирком о подачи заявления в суд. Аппарат работал вхолостую, сказала Памфилова, обвинив заявителя в неуважении к ЦИК и избирателям.

В четверг рабочая группа ведомства рекомендовала отклонить жалобу Галяминой из-за недостатка подписей. Муниципальный депутат на слушаниях присутствовать не смогла. За последние недели ее дважды привлекали к административной ответственности из-за протестных выступлений в столице. За призывы к участию и непосредственно участие она получила 25 суток ареста.

Ранее ЦИК отказал регистрировать Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и еще ряд независимых политиков.