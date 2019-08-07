Одновременно с митингом на проспекте Сахарова в Москве пройдут соревнования по вождению автозаков

Как сообщает ТАСС, участники продемонстрируют навыки стрельбы и маневрирования с препятствием в условиях города. Проведение такого турнира – наглядная демонстрация усиления влияния силовиков, — сказал «Эху» правозащитник Сергей Григорьянц.

Тем временем, между тем, организаторы утверждают, что турнир проводится третий год подряд. Он приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017-ом году.