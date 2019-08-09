Московская полиция выпустила предупреждение перед митингом о недопустимости призывов к несогласованным акциям

Московская полиция выпустила предупреждение перед завтрашним митингом о недопустимости призывов к несогласованным акциям. Митинг на проспекте Сахарова согласован. Заявленное количество участников – сто тысяч человек.

Один из самых популярных рэп-исполнителей Оксимирон призывает граждан прийти завтра на проспект Сахарова. В своем Твиттере музыкант отметил, что придет туда сам. Для него это впервые.

Ранее призвал прийти на митинг и один из самых популярных видеоблогеров Юрий Дудь.