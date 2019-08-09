После взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области, в аптеках вырос спрос на йодосодержащие препараты

После взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области, в аптеках Архангельска и Северодвинска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты, — сообщает Интерфакс. Как рассказали корреспонденту агентства в одной из аптек, ажиотаж начался вчера вечером и уже все раскуплено. Северодвинск находится в районе сорока километров от полигона, в городе зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона.