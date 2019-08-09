Журналистке Reuters, которая была задержана на акции за свободные выборы в Москве 27 июля, пришла поездка в военкомат

Журналистке Reuters Марии Цветковой, которая была задержана на акции за свободные выборы в Москве 27 июля, пришла поездка в военкомат. Правда, в документе значился Марий Владимирович Цветков. Об этом сама журналистка написала в Фейсбуке. По ее словам, официальное лицо, которое принесло повестку, «ржало в голос» и сообщила, что после акции 27 июля и 3 августа задержанных начали пробивать по разным базам, в том числе и в военкомате.