Центризбирком не будет рассматривать жалобу муниципального депутата Юлии Галяминой на решение Мосгоризбиркома, который отказался зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, — сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИКа Эллу Памфилову. По ее словам, Галямина подала в суд и не уведомила ЦИК о подаче иска. Памфилова считает, что это неуважение к Центризбиркому и избирателям. По закону, ЦИК не может рассмотреть жалобу, если заявитель одновременно с ней подал заявление в суд.