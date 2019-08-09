СПЧ просит руководство силовых структур разобраться с задержаниями журналистов на акциях в Москве

Совет по правам человека при президенте просит руководство силовых структур МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры разобраться с задержаниями журналистов на акциях в Москве 27 июля и 3 августа, — рассказал Интерфаксу глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, задержание журналистов после предъявления редакционного удостоверения или задания незаконно. Между тем, таких нарушений зафиксировано около десятка. Если подобное происходит с применением насилия, то виновные могут быть наказаны лишением свободы до 6 лет, — напомнил Федотов.