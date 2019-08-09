На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с маршрутом олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии.

Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населённые пункты, где пройдут праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. При этом участок с Южными Курилами увеличить нельзя.

Однако на карте отчетливо видно, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в префектуру Хоккайдо.

Как заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, Международный олимпийский комитет, скорее всего, сделает замечание в связи с изображением Южных Курил как японской территории.

Уже сейчас в России высказываются идеи бойкотировать Олимпиаду. Но думаю — отметила Журова — что надо сначала разобраться, а потом уже вовлекать спортсменов в эту историю.

Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.