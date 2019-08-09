Z Архив новостей новости
5 6 6 155
14:00, 09 августа 2019

На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с маршрутом олимпийского огня

На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с маршрутом олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии.

Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населённые пункты, где пройдут праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. При этом участок с Южными Курилами увеличить нельзя.

Однако на карте отчетливо видно, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в префектуру Хоккайдо.
Как заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, Международный олимпийский комитет, скорее всего, сделает замечание в связи с изображением Южных Курил как японской территории.

Уже сейчас в России высказываются идеи бойкотировать Олимпиаду. Но  думаю — отметила Журова — что надо сначала разобраться, а потом уже вовлекать спортсменов в эту историю.

Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 141 6 9836 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 267 6 27212 05.08
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 196 6 22140 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 93 6 11030 07.08
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 146 6 19116 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Голосование
5 38 6 5127 07.08
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 86 6 12049 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Плохие сравнения Десятки арестованных политиков – в том числе действующих кандидатов! – это где такое есть? Сотни политзаключенных? Тысячи политэмигрантов? Определенно в Латинской Америке сейчас таких стран нет. Оттуда очень удобно брать примеры жестокости диктатур…

5 106 6 45564 02.08
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

В помощь молодым оппозиционерам. Уроки Россиеведения Пятое отступление номенклатуры уже началось. Оно обязано стать для нас успешным, а  для них – последним. Протест должен быть дополнен требованием люстрации и декоммунизации…

5 58 6 22763 02.08
Kистория, общество, политика, протесты, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Что делать? Советская власть рухнула в один момент потому, что миллионы граждан перестали уважать ее и начали презирать и смеяться. И с каждым новым разгоном и побоями этот расклад будет только усугубляться. Так что на самом деле росгвардейцы и ОМОН пинают от всей души свое начальство…

5 292 6 75488 02.08
Kмитинги, протесты, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 51 6 8118 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Егор Крид: Я не лезу в политику и вы меня туда не приписывайте Если вы хотите идти на митинг в этот день — это ваше право, и если я не ошибаюсь, там тоже планируется какой-то концерт + заявлены мои любимые IC3PEAK и я не качаю и не хочу качать ни за одну из сторон…

5 74 6 12683 12:45
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 248 6 44065 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…

5 114 6 20999 04.08
Kсша, происшествия, фото, видео, события
Блоги

«Уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России…» Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках…

5 40 6 7603 06.08
Kпротесты, задержания, аресты, законы, рф, общество, события
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Россияне принимают западные ценности, но видят их по‐своему Еще сильнее граждане европейских стран разошлись в оценках реальной эффективности демократии и степени демократичности своих государств…

5 28 6 5290 06.08
Kобщество, история, политика, социология, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить дело о «массовых беспорядках» В нём уже 12 фигурантов…

5 32 6 10481
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они ввели план «Крепость», и они действительно считают себя осажденной крепостью. И понятно, как им не хочется рассказывать, что ее осаждает кто-то из-за рубежа и какие-то враги. Вот проблема в том, что ее осаждает народ…

5 107 6 118738 03.08
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 267 6 27180 05.08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Добром не кончится Когда страна большая, обозленная, бедная, отчаявшаяся, среди загнанных в угол людей обязательно найдутся такие, кто сами вступят на путь насилия…

5 178 6 181075 05.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 118 6 152359 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7996454
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4150640

Сегодня в эфире