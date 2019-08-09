Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием

Накануне ему предъявили официальное обвинение в коррупции. Он сдался властям после второй попытки силовиков взять штурмом его резиденцию. Сотни сторонников Атамбаева минувшей ночью вышли на улицы Бишкека. Правоохранительные органы применили против них спецсредства. 40 человек арестованы.

Зарубежные издания обращают внимание на то, что происходящее -— война между элитами и кланами: которые поддерживают бывшего и нынешнего президентов.

The Guardian пишет, что арестованный Алмазбек Атамбаев, будучи во власти, оказывал настоящую отеческую поддержку действующему главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекова. Фактически, он поддерживал своего преемника и политически ему помогал прийти к власти. Также под судом могут оказаться несоклько высокопоставляенных чиновников, кторые работали под его началом, отмечается в публикации. Издане напоминает, что это уже вторая революция в Киргизии с 2005 года. Один из ключевых вопросов — что будет с российской военной базой.

Агентство Reuters также анализирует ситуацию и отмечает, что это ключевой вопрос, на который должна обратить внимание Москва, так как происходящее дестабилизирует и без того тяжелую обстановку в Центрально-Азиатском регионе. Не исключено, что за развитием ситуации внимательно наблюдает также и Китай, с которым Киргизия имеет прямую границу. Кроме этого, неясно, как конфликт ударит по экономике страны, в том числе, золотодобывающей промышленности, которая является важнейшей для Киргизии.

Отдельно Reuters отмечает, что совсем недавно действующий президент Жээнбеков ездил в Москву, где получил заверения о поддержке со стороны Владимира Путина.

Дмитрий Медведев, который находится сейчас в Киргизии, подтвердил, что Россия продолжит оказывать помощь Бишкеку. Об этом он заявил на встрече с президентом Жээнбековым.