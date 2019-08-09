Cуд должен возобновить рассмотрение ходатайства следствие об аресте участника акции 27 июля Сергея Фомина

Басманный суд в эти минуты должен возобновить рассмотрение ходатайства следствие об аресте участника акции с требованием честных выборов 27 июля Сергея Фомина. Волонтёра штаба незарегистрированного кандидата Любови Соболь обвиняют в участии в так называемых «массовых беспорядках» на акции.

Вину Сергей Фомин не признал. Он настаивает на том, что ничего противозаконного на июльской акции не совершал. Фомин был волонтёром в штабе Любови Соболь – незарегистрированного кандидата в Мосгордуму. Отмечу, что в первоначальной версии релиза СК 36-летний мужчина фигурировал как организатор якобы беспорядков, но ведомство быстро всё скорректировало, оставив обвинение в участии в беспорядках. Обыски у Фомина дома и его родителей прошли спустя несколько дней после акции 27 июля. Волонтёра допросили как свидетеля. Спустя пару дней федеральные телеканалы стали утверждать: именно Фомин координировал участников протестов 27го числа. Затем СК сообщил, что он объявлен в розыск. В ведомстве утверждали, что Фомин якобы прикрывался чужим ребёнком для прохода через оцепление. На самом деле годовалого мальчика ему передали родственники. Семья Проказовых гуляла по центру Москвы вместе с маленьким ребёнком и случайно оказалась в Брюсовом переулке в толпе протестующих. Фомин вынес племянника подальше от полиции и омоновцев, которые жёстко задерживали участников несогласованной акции. Фомин накануне утром добровольно пришёл в полицию. Перед этим записал видео, в котором возложил вину за своё преследование на незарегистрированных кандидатов и Алексея Навального. По словам Фомина их главная задача теперь добиться освобождения фигурантов.

Фомин также назвал уголовное дело полностью сфабрикованным и политически мотивированным.

Ходатайство следствия суд собирался рассмотреть ещё вчера, но отложил по просьбе прокурора.